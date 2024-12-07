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Erzurumspor FK 3 puanı tek golle aldı

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#Erzurumspor FK#Adana Demirspor#Trendyol 1. Lig
Erzurumspor FK 3 puanı tek golle aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 16:12

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde mücadele ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

53. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Sefa'nın ortasında kale önünde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

76. dakikada Adanaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Oumar Diakite'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şenöz
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu (Gökhan Akkan dk. 84), Orhan Ovacıklı, Tonio Teklic, Sefa Akgün, Guram Giorbelidze, Odise Roshi (Koray Kılınç dk. 84), Azubuike Okechukwu, Eren Tozlu (Furkan Özhan dk. 64), Streli Mamba (Özgür Sert dk.84)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Cengizhan Bayrak, Yakup Kırtay, Mustafa Fettahoğlu, Toni Tasev, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Adanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Donkor, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Devran Şenyurt, Abdoulaye Dabo (Abdoul Fessal Tapsoba dk. 66), Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 75), Amadou Ciss, Harun Alpsoy (Hıdır Aytekin dk. 89), Oumar Diakite, Turgay Gemicibaşi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun, Metehan Mustafa Mollaoğlu
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Gol: Eren Tozlu (dk. 53) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Streli Mamba, Ataberk Dadakdeniz, Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Oumar Diakite (Adanaspor)

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#Erzurumspor FK#Adana Demirspor#Trendyol 1. Lig

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