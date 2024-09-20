Erzurumspor FK 2 golle kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Teklic'in pasıyla defansın arkasına sarkan Tasev topu kontrol edip sert vurdu, top yandan auta çıktı.

15. dakikada Fernandes'in pasında sol kanatta topla buluşan Mücahit ceza sahasına girmeden şutunu çekti top kaleci Ataberk'te kaldı.

32. dakikada Teklic'in pasıyla topla buluşan Tasev'in sert şutunda top kaleci Ekrem'de kaldı.

42. dakikada orta sahadan aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Faye'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Roshi sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Ekrem topu kornere çeldi.

55. dakikada Teklic'in ceza sahasına gönderdiği topa Yakup dokundu kaleci Ekrem son anda topa müdahale etti.

66. dakikada Furkan Özhan defanstan kaptığı topla ceza sahasına girerek yaptığı ortada arka direkte Roshi dokundu kalecinin müdahalesine rağmen top kale çizgisini geçince ev sahibi takım öne geçti. 1-0

73. dakikada Eren Tozlu kale çizgisinde ceza sahasına girdi boş durumda bulunan Furkan'a topu gönderdi. Furkan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Sefa'nın ortasında Eren Tozlu şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-0

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Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Emre Doğu

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Teklic (Salih Sarıkaya dk. 89), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Celal Hanalp (Giorbelidze dk. 76), Crociata, Azubuike (Sefa Akgün dk.63), Roshi (Gökhan Akkan dk. 88), Tasev (Furkan Özhan dk. 46), Eren Tozlu,

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç, Koray Kılınç, Özgür Sert, Cengizhan Bayrak

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Catakovic dk. 74), Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Tugay Kacar (Alper Karaman dk.87), Laine (Jack dk. 74), Pinchi (Jair dk. 81), Faye, Fernandes (Ertuğrul İdris Furat dk. 87)

Yedekler: Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Furkan Orak, Berkay Aydoğmuş, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Roshi (dk.66), Eren Tozlu (dk.86) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Crociata, Orhan Ovacıklı, Ataberk Dadakdeniz, Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Oğuz Ceylan, Sakıb Aytaç, Tugay Kacar, Metehan Mert, Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)