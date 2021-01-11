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GeriFutbol Erzurumspor Fenerbahçe maçında Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Erzurumspor Fenerbahçe maçında Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki

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Erzurumspor Fenerbahçe maçında Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki
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Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Sinan Gümüş, oyundan alınmasının ardından Erol Bulut ile konuşma gerçekleştirdi.

Süper Lig'de Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarıya çok hızlı başladı. 48. dakikada Pelkas'ın attığı golün asistini yapan, 51. dakikada da farkı üçe çıkartan golü atan Sinan Gümüş, 63. dakikada oyundan alındı.

Sinan Gümüş yerine oyuna Enner Valencia dahil olurken Erzurum'da 1 gol, 1 asistle oynayan Sinan Gümüş, bu karara tepki gösterdi.

EROL BULUT İLE ARALARINDA GEÇEN KONUŞMA

Oyuncu değişikliği tabelasında kendi ismini gören Sinan, değişikliğe isyan ederken kenara geldiği sırada Erol Bulut ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Erol Bulut, Sinan Gümüş'e kararının nedenini anlatıp futbolcusunu sakinleştirirken Sinan Gümüş ardından yedek kulübesine oturdu.

Erzurumspor Fenerbahçe maçında Sinan Gümüşten Erol Buluta tepki

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