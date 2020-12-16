Erzurumspor Esenler Erok maçı ile kupa mesaisi sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turu hedefleyen iki takım, galibiyet için tüm kozlarını sahaya sürecek. Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Erzurumspor, ev sahibi olmanın avantajını da kullanacak. Peki, Erzurumspor Esenler Erok maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ERZURUMSPOR ESENLER EROK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Erzurumspor, Esenler Erok'u konuk edecek. 16 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'da oynanacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.



Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.