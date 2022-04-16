Erzurumspor, Boluspor'u deplasmanda yendi

38'inci dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından ani gelişen Erzurumspor atağında Hasek yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
74'üncü dakikada Boluspor ceza sahasının içine gönderilen hava topunda Eren Tozlunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Muhammet Yumak (xx), Burak Cansız (xx)
BOLUSPOR: Selmani (xx) - Fethi (xx), Eray (xx) (Dk.79 Erdem Can), Arda Şengül (xx), Zahit (xx), Bregu (xx)(Dk.79 Alican), Novak (x)(Dk.46 Gökhan Karadeniz xx), Emin (xx), Arda Köksal (xx)(Dk.59 Kemal xx), Abdurrahman (xx), Balaj (xx)
BB ERZURUMSPOR: Szumski (xx) - Mustafa Akbaş (xx)(Dk.66 Alican xx), Gökhan Kardeş (xx), Mustafa Yumlu (xx), Orhan (xx), Mücahit (xx), Hasek (xxx) (Dk.81 Hasan Batuhan), Eren (xxx)(Dk.81 Gökhan Aslan), Estrela (xx), Emircan (xx)(Dk.81 Süleyman), Olanare (xx) (Dk.61 Malle xx)
GOLLER: Dk.38 Hasek, Dk.74 Eren Tozlu (BB Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Erdem Can (Boluspor) - Mustafa Akbaş, Gökhan Kardeş, Szumski (BB Erzurumspor)