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Erzurumspor, Boluspor'u deplasmanda yendi

#Spor Toto 1’İnci Lig#Boluspor#Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Erzurumspor, Bolusporu deplasmanda yendi

Spor Toto 1’inci Lig'in 32'nci haftasında Boluspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenildi.

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38'inci dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından ani gelişen Erzurumspor atağında Hasek yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 

74'üncü dakikada Boluspor ceza sahasının içine gönderilen hava topunda Eren Tozlunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Muhammet Yumak (xx), Burak Cansız (xx) 

BOLUSPOR: Selmani (xx) - Fethi (xx), Eray (xx) (Dk.79 Erdem Can), Arda Şengül (xx), Zahit (xx), Bregu (xx)(Dk.79 Alican), Novak (x)(Dk.46 Gökhan Karadeniz xx), Emin (xx), Arda Köksal (xx)(Dk.59 Kemal xx), Abdurrahman (xx), Balaj (xx)

BB ERZURUMSPOR: Szumski (xx) - Mustafa Akbaş (xx)(Dk.66 Alican xx), Gökhan Kardeş (xx), Mustafa Yumlu (xx), Orhan (xx), Mücahit (xx), Hasek (xxx) (Dk.81 Hasan Batuhan), Eren (xxx)(Dk.81 Gökhan Aslan), Estrela (xx), Emircan (xx)(Dk.81 Süleyman), Olanare (xx) (Dk.61 Malle xx) 

GOLLER: Dk.38 Hasek, Dk.74 Eren Tozlu (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Erdem Can (Boluspor) - Mustafa Akbaş, Gökhan Kardeş, Szumski (BB Erzurumspor) 

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#Spor Toto 1’İnci Lig#Boluspor#Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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