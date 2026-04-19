Erzurumspor, bitime 2 hafta kala yeniden Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftası bugün oynanan 9 karşılaşma ile sona erdi.

Lider Erzurum FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı ve Amed SK'nın Bandırmaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasıyla birlikte bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

5 SEZON ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE

Son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Erzurum FK, 5 yıllık aranın ardından Serkan Özbalta yönetiminde yeniden Süper Lig'e döndü.

Bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Dadaşlar, 36 maçta; 24 galibiyet, 9 beraberlik, ve 3 mağlubiyet alarak 79 puan topladı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 80 kez havalandıran mavi-beyazlılar, kalesindeki 25 gole engel olamadı.

1. LİG'DEN DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLDU

Serik Spor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından Trendyol 1. Lig'den bir alt lige düşen son takım oldu.

İşte Trendyol 1. Lig'de bugünün sonuçları;

Bandırmaspor 2-0 Amed SK

Boluspor 6-0 Adana Demirspor

Çorum FK 3-1 Sivasspor

Esenler Erokspor 1-0 Keçiörengücü

Iğdır FK 1-1 Pendikspor

İstanbulspor 3-1 Sarıyer

Manisa FK 1-0 Serik Spor

Ümraniyespor 1-2 Vanspor FK