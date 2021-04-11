Erzurumspor-Beşiktaş maçına damga vuran olay! Sergen Yalçın'ı kızdırdı, yalnızca 2 dakika sonra...

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'a konuk olduğu Süper Lig'in 34. hafta maçında Oğuzhan Özyakup'un attığı gol öncesinde yaşananlar dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin 1-1 devam ettiği 24. dakikada Oğuzhan Özyakup'u sert bir şekilde uyardı. Yalçın, oyunculara da ileri çıkmaları yönünde direktifler verdi.

YEDEK KULÜBESİNE KOŞTU

Oğuzhan Özyakup, Yalçın'ın uyarısından 2 dakika sonra ağları havalandırdı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Milli oyuncu, Rachid Ghezzal'le duvar pası yaptıktan sonra sağ alt köşeye doğru yerden bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.

28 yaşındaki futbolcu, golün sevincini yedek kulübesine koşarak yaşadı.

ÖNCEKİ 3 SEZONU GEÇTİ

Bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü BB Erzurumspor'a atan Oğuzhan Özyakup, daha önceki üç sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı.





QUARESMA'YI GEÇTİ

Oğuzhan'ın golünde asisti yapan isim ise Ghezzal oldu. Cezayirli futbolcu, asist sayısını 14'e çıkardı ve Quaresma'yı geride bırakarak son 10 yılda Beşiktaş formasıyla bir sezonda en çok asist yapan oyuncu oldu.

YILMAZ VURAL'DAN HAKEME TEPKİ

Maç boyunca yedek kulübesine hiç oturmayan ve sık sık oyuncularını uyaran BB Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, karşılaşmanın 35. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Vural, taç atışının Beşiktaş lehine verildiği bir pozisyonun ardından hakeme "Böyle olmaz hocam" şeklinde sitemde bulundu.

YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Akdeniz ekibine karşı oynanan maçta sarı kart gören Josef de Souza'nın cezalı duruma düşmesinden dolayı Dorukhan Toköz'e ilk 11'de yer verdi.

Lider Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Cenk Tosun ile sahaya çıktı.

VURAL'DAN BUTMO KARARI

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Vural, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşen Mehmet Murat Uçar'ın yerine Bohdan Butmo'yu sahaya sürdü.