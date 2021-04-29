Erzurumspor BB 1-2 Başakşehir (Maç sonucu ve golleri)

Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor ile Başakşehir, Erzurum'da karşılaştı. Başakşehir, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta BB Erzurumspor'u 2-1 yenerken ligde kalma adına çok kritik bir galibiyet aldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Chadli ve 84. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Erzurumspor'un tek sayısını 5. dakikada Emrah Başsan attı.

Başakşehir'de 18. dakikada Epureanu kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Erzurumspor'da ise Emrah Başsan gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 40'a çıkartırken 3 haftalık galibiyet serisi sonlanan Erzurumspor 37 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

7. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

12. dakikada Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top, kaleci Szumski'de kaldı.

18. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

24. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.

40. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'de düşme hattı

14- Yeni Malatyaspor 40 puan

15- Başakşehir 40 puan

16- Ankaragücü 38 puan

17- Kayserispor 38 puan

18- Kasımpaşa 37 puan

19- BB Erzurumspor 37 puan

20- Gençlerbirliği 35 puan

21- Denizlispor 28 puan

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