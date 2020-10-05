MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı
GeriFutbol Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, savunma oyuncusu Aykut Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadromuzda yer alan Aykut Demir ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisi, 31 yaşındaki Demir'i 2019-2020 sezonu öncesinde TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'dan kadrosuna katmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle