Erzurumspor Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurumspor ve Antalyaspor maçı için heyecan giderek artıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor maçı bugün saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Fraport TAV Antalyaspor'da, zorlu Erzurum deplasmanında 8 oyuncu forma giyemeyecek.

ERZURUMSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor Antalyaspor karşılaşması 29 Kasım Pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

LİGDE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar 6 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Kalesinde 13 gole engel olamayan Antalyaspor, rakiplerine ise sadece 5 gol atabildi.

8 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Fraport TAV Antalyaspor'da, zorlu Erzurum deplasmanına 8 oyuncusundan yoksun gidecek. Antalyaspor'da Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Dever Orgill, Doğukan Sinik, Sidney Sam sakatlıkları, Hakan Özmert ise kırmızı kart cezasından dolayı takımlarını yalnız bırakacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan düdük çalacak.