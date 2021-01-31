Erzurumspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Düşme hattında kritik mücadele

Erzurumspor Ankaragücü maçı, düşme potasında önemli bir mücadeleye tanık edecek. 17 puanla 20'nci sırada yer alan Erzurumspor, 18 puanla bir üst sırada yer alan Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki, Erzurumspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ERZURUMSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Erzurumspor, Ankaragücü ile karşılaşacak. 31 Ocak Pazar günü saat 13.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin ilk devresini 18 puanla düşme hattının içinde 19. sırada bitiren MKE Ankaragücü, son maçta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 4-3 kaybetti.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puanla 20. sırada bulunuyor. İlk yarının son haftasını maç yapmadan geçen mavi-beyazlılar da son karşılaşmasını Aytemiz Alanyaspor karşısında oynadı. Bu karşılaşma 1-1 bitmişti.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.