Erzurumspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Düşme hattında kritik mücadele
Süper Lig'de düşme potasında yer alan Erzurumspor, kendisiyle aynı kaderi paylaşan Ankaragücü karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. Ligde daha önce 6 kez karşı karşıya gelen Erzurumspor ile daha önce 6 kez karşı karşıya gelen Ankaragücü, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, Erzurumspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi detaylar
Erzurumspor Ankaragücü maçı, düşme potasında önemli bir mücadeleye tanık edecek. 17 puanla 20'nci sırada yer alan Erzurumspor, 18 puanla bir üst sırada yer alan Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki, Erzurumspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ERZURUMSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Erzurumspor, Ankaragücü ile karşılaşacak. 31 Ocak Pazar günü saat 13.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Ligin ilk devresini 18 puanla düşme hattının içinde 19. sırada bitiren MKE Ankaragücü, son maçta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 4-3 kaybetti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puanla 20. sırada bulunuyor. İlk yarının son haftasını maç yapmadan geçen mavi-beyazlılar da son karşılaşmasını Aytemiz Alanyaspor karşısında oynadı. Bu karşılaşma 1-1 bitmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.
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