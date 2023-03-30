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Erzurumspor-Altay maçında ilginç olay! Maçı erken bitirdi, sonra özür diledi

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#Burak Olcay#Erzurumspor#Altay
Erzurumspor-Altay maçında ilginç olay Maçı erken bitirdi, sonra özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 20:21

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Erzurumspor-Altay maçında hakem Burak Olcar maçı erken bitirdi. Sonrasında özür dileyen Olcar, karşılaşmayı tekrar başlattı.

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Spor Toto 1. Lig'de oynanan Erzurumspor-Altay karşılaşmasına ilginç bir olay yaşandı.

ALTAY 4 GOLLE KAZANDI

Ligin 28. haftasındaki maçta Altay, Erzurumspor FK'yı deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup etti.

Konuk ekip, 5. dakikada Naderi'nin golüyle öne geçerken 8. dakikada Rosheuvel yanıt verdi.

Altay, 47'de Paixao ile tekrar avantaj yakalarken 51. dakikada Eren Tozlu'nun golüyle skora denge geldi.

Ege ekibine galibiyeti getiren golleri ise 78 ve 88. dakikalarda Paixao kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Altay'ın puanı 28, Erzurumspor'un 25 oldu.

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HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ, SONRA YENİDEN OYNATTI

Maçın sonuna 10 dakika uzatma verilirken, hakem Burak Olcar 97:45'te maçı bitirdi.

Oyuncular soyunma odasına yönelirken hatasını eden Burak Olcar, özür dileyip maçı tekrar başlattı.

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SÜPER LİG'DE DE YAŞANMIŞTI

2021-2022 sszonunda oynanan Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağını işaret eden Halis Özkahya, mücadeleyi 94.14'te bitirmişti. Halis Özkahya'nın son düdüğü çalmasından 10 dakika sonra soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrılmıştı. Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edilmişti.

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#Burak Olcay#Erzurumspor#Altay

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