Erzurumspor 2-1 Trabzonspor
Liglere verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenildi.
Lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Erzurum'da oynanan maçı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.
BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 33. dakikada Ricardo Gomes attı. Trabzonspor'un tek golünü 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu kaydetti.
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