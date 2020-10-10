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Haber Giriş: 10.10.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Erzurumspor 2-1 Trabzonspor

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Erzurumspor 2-1 Trabzonspor
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Liglere verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenildi.

Lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Erzurum'da oynanan maçı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 33. dakikada Ricardo Gomes attı. Trabzonspor'un tek golünü 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu kaydetti.

Erzurumspor 2-1 Trabzonspor

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