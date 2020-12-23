Erzurumspor 1 - 2 Denizlispor / Maç özeti ve golleri

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Süper Lig'in 14. haftasında Erzurumspor ile Denizlispor karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başlarken, Denizlispor 35. dakikada Rodallega'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Maçın yıldızı Rodallega, 55'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen Erzurumspor'da 70. dakikada Emrah Başsan skoru 2-1 yaptı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Denizlispor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Denizlispor yeni hocası Yalçın Koşukavak'la çıktığı ikinci maçtan da galip ayrılmayı başardı. Erzurumspor'un ise kazanamama serisi 11 maça çıktı.



BB ERZURUMSPOR 1 - 2 DENİZLİSPOR



70' Emrah Başsan / 35', 55' Rodallega

İLK YARIDAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Sagal'ın sert şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Kayacan Erdoğan güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkarmayı başardı.

36. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Osman, Hasan, Kaan, Donald, İbrahim, Sissoko, Obertan, Sadiku, Gomes

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Recep, Sacko, Aissati, Sagal, Rodellega