Erzurumspor 0-3 İstanbulspor maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Emir Gültekin, 69 ve 88. dakikalarda Yusuf Özer kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten İstanbulspor da grubu puansız kapatan Erzurumspor da organizasyona veda etti.

Gruptaki günün diğer maçlarında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0, Fenerbahçe de deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Duhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Furkan'ın soldan savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen İlkan Sever, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi, Coly ağlara giden topu engelleyerek gole izin vermedi.

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65. dakikada İstanbulspor öne geçti. Duhaney'in ceza sahası dışı sağ çaprazından savunmanın arasına attığı pasla buluşan Emir Gültekin dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

69. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaparak soldan ceza sahasına giren Emir Gültekin'in vuruşunda kaleciden dönen topu Yusuf Özer boş kaleye gönderdi: 0-2

85. dakikada Furkan Özhan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada sarı-siyahlı ekip skoru 3-0 yaptı. Yusuf Özer'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Duhan Aksu'nun içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Özer topu filelerle buluşturdu.

Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.