MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışmaları tam gaz!
GeriFutbol Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışmaları tam gaz!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışmaları tam gaz!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışmaları tam gaz!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un karla kaplanan stadı, görevlilerce kardan temizlenip maça hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde kar birikintileri oluştu.

Söz konusu statta pazar günü saat 13.30'da oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi saha zemininin temizlenmesi için yoğun çalışma başlatıldı.

Alttan ısıtma sistemine sahip zeminde, ekiplerce kar temizleme çalışmalarının yanı sıra çimlerin zarar görmemesi için de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

BB Erzurumsporda Mesut Bakkaldan maç sonu Cüneyt Çakıra övgü
BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal'dan maç sonu Cüneyt Çakır'a övgü!

MKE Ankaragücü maçının ardından özellikle güney kale önünde olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeye güneş ışık panelleri konulurken, görevlilerce portatif kar küreme araçlarıyla temizlik yapılarak zeminin sürekli hazır tutulmasına çalışılıyor.

Görevliler, aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle stattaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

 

Erzurumdaki Kazım Karabekir Stadında kar temizleme çalışmaları tam gaz

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi