Erzurum'da TFF 1. Lig maçı öncesi stat görevlilerine Kovid-19 testi yapıldı
TFF 1.Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor karşılaşmasında görevli stat personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli yaklaşık 25 personel statta Kovid-19 testinden geçti.
Maçta görevli tüm personelin Kovid-19 testleri negatif çıktı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehir maçında görev alacak personel ile stat çalışanlarının Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek, "Futbola dönüş protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TFF ortak hareket ediyoruz. Personelimizin test sonuçları negatif çıktı. Bu da bizleri sevindirdi." diye konuştu.
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