TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor takımları, Erzurum Kazım Karaberkir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranların yanı sıra kahvehanelerde ve evlerinde izledi.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, ikinci yarıda rakibine 4-1 üstünlük sağlaması üzerine maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar kentte büyük sevinç yaşadı.

Maç boyunca ve karşılaşma sonrası davul-zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar özellikle müsabakanın ardından ellerindeki meşaleler ile takımları lehine tezahüratta bulundu.

Ellerinde takımlarının mavi-beyaz bayrak ve flamalarını taşıyan bazı taraftarlar da maç sonrası evlerinden çıkıp araçları ile klaksonlar çalarak şehir turu attı. Taraftarlar, kutlamalar sırasında "İşte şampiyon, işte Dadaş" şeklinde tezahürat yaptı.

Kentteki Havuzbaşı Kent Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan Erzurumspor taraftarlarının kutlamaları sürüyor.

AA ekibi de mavi-beyazlı taraftarların kutlamalarını drone ile görüntüledi.