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Erzurum FK, Amedspor deplasmanında galip!

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#Trendyol 1. Lig#Amed Sportif Faaliyetler#Erzurum FK
Erzurum FK, Amedspor deplasmanında galip
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 18:25

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendi.

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Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'ini 2-1 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Fatih Tokail, Anıl Usta, Samet Özkul

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Poko (Dk. 70 Cassubie), Çekdar Orhan (Dk. 83 Lourenço), Moreno, Fernando (Dk.74 Adekanye), Keita (Dk. 83 Yılmaz Ceylan)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata, Azubuike (Dk. 90 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Teklic (Dk. 82 Mehmet Taş), Sylla (Dk. 81 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 89 Mamba)

Goller: Dk. 27 Teklic, Dk. 77 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 54 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 32 Eren Tozlu, Dk. 47 Orhan Ovacıklı, Dk. 51 Crociata, Dk. 64 Azubuike, Dk. 86 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Batuhan Tur, Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

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#Trendyol 1. Lig#Amed Sportif Faaliyetler#Erzurum FK

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