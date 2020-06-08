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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Barcelona'ya davet

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Barcelona'ya davet
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Barcelona'nın resmi Twitter hesabının Türkçe versiyonundan yapılan "Palandöken" paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan İspanyol temsilcisini Erzurum'a davet etti.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin bir maçtaki videosunu sosyal medya hesabına ekleyerek üzerine de "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadesini ekleyen Katalan ekibinin bu paylaşımını alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından Barcelona'yı kamp için kente davet etti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de, Palandöken Dağları'nda, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden Barcelonaya davet

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