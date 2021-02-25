MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErtuğrul Sağlam, mart ayının sonunu işaret etti
GeriFutbol Ertuğrul Sağlam, mart ayının sonunu işaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam, mart ayının sonunu işaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ertuğrul Sağlam, mart ayının sonunu işaret etti
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligdeki 4 maçı kayıpsız geçmeleri halinde mart ayının sonu gelmeden Süper Lig hedeflerinin gerçekleşebileceğini söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına, Samsunspor'un önünde 4 önemli final maçı olduğunu hatırlattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sırasıyla Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor maçlarına çıkacağına işaret eden Sağlam, "Bizim şöyle bir bakış açımız var, biz kazandığımız sürece zaten geleceğimiz nokta belli. Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor takımlarıyla oynayacağımız peş peşe 4 önemli maç bizi bekliyor. Sonrasındaki maçlar da önemli ama bu dönemeci istediğimiz gibi geçebilirsek, mart ayının sonu gelmeden inşallah çok farklı şeyler konuşabiliriz." dedi.

TFFden Ümraniyespor - Samsunspor maçıyla ilgili sürpriz karar Kural hatası var ama...
TFF'den Ümraniyespor - Samsunspor maçıyla ilgili sürpriz karar! Kural hatası var ama...

Sağlam, 4 maçlık zorlu sınavın ilkini Ankara'da Keçiörengücü önünde vereceklerini vurgulayarak, "Bu maç için cuma antrenmanın ardından Ankara'ya hareket edeceğiz. Pazar günü hayati bir maça çıkacağız. Eskişehirspor maçındaki oyun, arzu ve isteğin devam etmesini istiyorum. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu üst seviyede. İnşallah bu maçı da kayıpsız geçiririz." ifadelerini kullandı.

 

Ertuğrul Sağlam, mart ayının sonunu işaret etti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi