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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 01:38,Son Güncelleme:/

Ertuğrul ile Özlem imzayı maskeyle attı

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Ertuğrul ile Özlem imzayı maskeyle attı
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Hürriyet Gazetesi Spor Servisi editörlerinden Ertuğrul Güneş hayatını Özlem Gürpınarlı ile birleştirdi.

Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikahta koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alınırken Ertuğrul ve Özlem maskelerini takarak hayatlarının imzasını attılar.

Hürriyet Spor Servisi olarak arkadaşımız Ertuğrul ve eşi Özlem’i tebrik eder, sağlıklı günlerde bir ömür mutluluklar dileriz.

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