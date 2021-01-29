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Futbol
Gürkan DURAL /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK’da! Galatasaray maçında tribünde...

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Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK’da! Galatasaray maçında tribünde...
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Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'da forma giyen milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralandı.

Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terletmesinin ardından 2019/20 sezonu transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'a transfer olan Milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, yeniden Süper Lig'e döndü.

23 yaşındaki stoper, Gaziantep Futbol Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralandı.

Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda İşte ayrıntılar
Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar

Gaziantep'e gelerek sağlık kontrollerinden geçen genç stoper, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesini tribünden takip edecek.

Fransa kariyerinde AC Le Havre ile 35 maça çıkan milli oyuncu, kulüp tarafından gerçekleştirilen taraftar oylamasında da, ilk yarının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.

 

Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK’da Galatasaray maçında tribünde...

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