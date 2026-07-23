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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

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#Kulüpler Birliği#Ertuğrul Doğan#TFF
Ertuğrul Doğandan yabancı kuralı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 16:40

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.

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Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezonla ilgili düzenlenecek "Stadyum ve Tribün Güvenliğine İlişkin Koordinasyon Toplantısı" öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 4-5 ay önce TFF ile bu konu hakkında görüşme yapıldığını belirten Doğan, "Kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. 1 ay önce yaptığımız toplantıda kulüplerin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu. Tekrar karar alıp federasyonla paylaştık. Federasyon, kararın değişmeyeceğini bildirdi. Ben bir daha görüştüm, bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biriydi. Karşı çıkan pozisyonda olmadık. Biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor da olumlu bakmaz. Federasyonun da görüşü net." diye konuştu.

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#Kulüpler Birliği#Ertuğrul Doğan#TFF

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