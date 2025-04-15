Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için transfer açıklaması: 'Ali Koç aradı!'

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beyaz TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"GALATASARAY MAÇINA DA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Herkesin kendi maçına bakmasında fayda var. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray maçına da bunun için çıkacak, sonucunu göreceğiz."

"ALİ KOÇ ARADI"

"Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi."

"Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz."

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"DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için 'İlgimiz yok' diye aradı mı?" sorusuna Ertuğrul Doğan, "Böyle bir görüşmemiz olmadı." dedi.