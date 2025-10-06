Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: 'Galatasaray parayı eksik gönderdi!'

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

FATİH TEKKE

“Fatih Hoca, ekibini ve oyuncuları tebrik ederim. 8'de 8 de olabilirdi. Ben ve arkadaşlarım motive. Son zamanlarda inanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih Hoca zamanının büyük bir bölümünü takımla geçiyor. Tesislerde kalıyor. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Savic kaptanlıktan sonra belli bir duruşu ortaya koydu. Onana yeni katıldı ama kendisi ve ailesi Trabzon'da olmaktan çok mutlu. Onuachu aynı şekilde. Oyuncular, hocasından memnun. Hocamızın da talebi olursa devre arasında istediği oyuncuları bünyeye katmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlerin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.”

"DERS ÇIKARARAK YENİ SEZONA BAŞLADIK"

“Bu koltukta oturan herkesin hayali zirvedir. Zirve demekle olan bir iş değil. En büyük konu ekonomi. Dengede tutmak zorundayız. Her ne kadar sahada başarılı olamadıysak ekonomide başarılı olduk. Sorumlu benim. Eksiklerimizi zaman içerisinde gördük, hatalardan ders çıkararak yeni sezona başladık.”

"TRABZONSPOR'UN YÖNETİLEBİLİR BİR HALİ YOKTU"

"Belli bir yol haritamız var ona şu ana kadar uyduk, niyetimiz çok iyi ekip olarak. Bir anda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyorduk. Başkanımızın bırakmasıyla bir anda oldu. Ahmet Bey ilk geldiği zaman da kulüp kötü noktadaydı, o da büyük mücadele verdi. Şampiyon olduktan sonraki dönem, Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi, transferlerin tutmaması gibi pek çok sıkıntı yaşandı. Herkes uğraştı, bazen olmayınca olmuyor. Toparlayıcı olmak lazım, Trabzonspor’un insanları suçlayarak bir yere gidecek hali yok. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Tamamen iyi niyetimizden kaynaklı ama olumlu sonuçlanmadı. O zaman da diyordum Ahmet Bey'in ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor’un yönetebilir bir pozisyonu yoktu. Ciddi bonservis bedelleri harcanmıştı. Şampiyonlar Ligi, stadyum gelirinin olmaması gibi…"

"RAKİPLERİMİZİN 4-5 KATIMIZ BÜTÇELERİ VAR"

“Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Bu farkla yarışma ihtimali yok. Herkesle her yerde güç savaşında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Ekonomiyi dengeliyorum borçlarımı ödüyorum, aklı selim insanlar takdir ediyor. Edene de etmeyene de saygımız sonsun. Mücadelemizden de gram geri adım yok. 20-25 milyarların konuşulduğu yerde biz şu anda 2.5 milyar TL’deyiz.”

"UĞURCAN'IN PARASI GELMEDİ"

"Uğurcan’dan paranın hepsi gelmedi, oyuncu bonservislerinde vergi ödemelerinde kullanılıyor. Trabzonspor’un gelir gider dengesinde 80 milyon Euro fark var."

ONAUCHU & ONANA





"Onuachu bize kiralık olarak gelmişti, Onuachu şehri çok seven oyuncu, mutlular. Pazarlıklara başlarken almak vardı kafamızda, bir yandan borç öderken diğer yandan 14-15 milyon vermek abeste iştigaldi. Yerine Banza’yı almıştık. İbrahim Bey var, kendisine söylemiştim hemen Onuachu’yu bitir. Kendisi de gelmesi noktasında çaba gösterdi. Önce 10 milyon Euro’lara sonra 8 sonra da daha aşağılara çektik ve etkili oldu. Sahada enerjisini veriyor, genç oyunculara kendi inisiyatifleriyle yaptığı işler enerjisini veriyor. İşin rengi değişiyor bu sefer. Sahaya baktığınız zaman işin içinde olduklarını gösteriyorlar.

Onana içinde futbol oynamak olan birisi, kötü sezon geçirdi ama oradaki her oyuncunun performansı düşüş gösteriyor. Premier Lig’den Trabzon’a geleceksin, İstanbul farklı Trabzon farklı. Profesyonel futbolcular hayatlarına yansıtmıyor, kimi yansıtıyor. ‘Futbol oynamaya geliyorum’ dedi. Önemli karakter koyuyor, genç kaleciler çok memnun. Her idman sonrası Onana özel ders verirmiş gibi çalıştırıyor."