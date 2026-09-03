Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması: Conte, Fatih Terim, Arda Turan...

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Forvet hattını Franculino ile güçlendiren Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada gündemde yer alan isimleri değerlendirerek yeni teknik direktöre dair birtakım şifreler verdi. İşte o açıklamalar...

"CONTE, FATİH TERİM, ARDA TURAN, ŞENOL GÜNEŞ VE ABDULLAH AVCI GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Fatih Tekke hocamızla böyle bir ayrılık yaşayacağımızı düşünmedik, sürpriz oldu. Bu yüzden hoca planlaması yoktu. Çok isimler çıkıyor; Antonio Conte deniyor ama hayatımda kendisiyle görüşmedim, tanışmıyoruz bile. Fatih Terim geçiyor ama gündemde yok. Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Trabzonspor Kulübü Başkanı’nın bu bahsi geçen isimlerle görüşmesi yok."

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"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ YABANCI OLACAK GİBİ DURUYOR"

"Teknik Direktör önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok. Çok dikkatli bir şekilde davranacağız. Her detayı düşüneceğiz. Şu an için yeni teknik direktörümüz yabancı olacakmış gibi duruyor. Bizim çalışmalarımız o yönde, bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var."

"ONUACHU KALACAK"

Onuachu'nun takımda kalacağını söyleyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Onuachu’nun ayrılması diye bir gündem yok. Kendisi bu ligin gol kralı, öyle bir durum söz konusu değil."