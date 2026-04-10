Ertuğrul Doğan'dan PFDK cezasına sert tepki: 'Stadyumu her şekilde doldururum!'

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Trabzon günleri etkinliğine katıldı. Doğan, bordo-mavililerin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

Trabzonspor maçlarında böyle şeyler oluyor. Onuralp temiz düzgün bir kardeşimiz kulüp içinde hiçbir sorunu olmayan bir kardeşim. Başkan olarak sonuna kadar yanındayım. Trabzonspor ile oynamak ateşle oynamaktır. Dikkatli olmaya davet ediyor, kendilerini uyarıyorum. Herkesten rica ediyorum saha içinde adaletli bir davranış. İbrahim başkan ve ekibi adaleti sağlama adına gerekli adımı atacaktır.

Yöneticilerimiz Metin Öztürk'e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar.

Haberin Devamı

Bir taraftarımız, Metin Öztürk'e 'Sizin statta ilahi mi okunuyor?' demiş. Lafı tam yerine koymuş. Çok incinmişler. Ama bunlara alışmaları lazım. Bize böyle bir tepki verirlerse, böyle bir cevap alırlar.

Galatasaray maçı sonrası verilen tribün kapatma cezalarına tepki gösteren Ertuğrul Doğan "33 bin küsür taraftarımıza ceza verilmiş. Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp. Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim başkan bu konularda hassas, itirazımızı yapacağız ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor bilemiyorum göremiyorlar ama biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Stadyumu her şekilde doldururum. Adaletsiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Gerekirse bedava doldururum.

Haberin Devamı

Dünya Kupası'nda 42 ülkeden hakem var Türkiye'den yok. Türkiye her alanda dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Hakemimizin olmaması, Türk hakemliği için büyük bir kayıp ve ayıp. Ben şaşırmadım da insanların şaşırmasına anlayamadım.

Büyük ihtimalle Avrupa'da olacağız gibi... Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun için de transfer gerekiyor. Eksiklerimizi biliyoruz, gerekenleri yapacağız. 7-8 oyuncumuza çok ciddi teklifler var ama zamanı gelince bakacağız. Hepsini verme durumumuz da yok.

Futbolda her zaman gelenler gidenler var, bir sürü konu var. Hangi oyuncuya ne teklif geldiğine göre değişir Trabzonspor'un belli oyuncuları alması ve para kazandırması lazım. Trabzonspor scout ekibinin elinde 4'er farklı seçenekler hazır.

Haberin Devamı