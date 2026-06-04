Ertuğrul Doğan'dan Onana açıklaması: 'Her gün görüşüyoruz!'

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin transfer gündemine ilişkin HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"5-6 TRANSFER DÜŞÜNÜYORDUK AMA DAHA YUKARIDA BİR SAYIYA GİDECEKMİŞ GİBİ DURUYOR"

"Dediğimiz gibi, hızlı davranmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımızı teker teker kadromuza katıyoruz. Önümüzdeki günlerde de transferler devam edecek. Biz 5-6 transfer düşünüyorduk ama daha yukarıda bir sayıya gidecekmiş gibi duruyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

"İKİ TANESİ BİTMEK ÜZERE"

"Konuşulan isimler doğru. Zaten birçoğu bitti, iki tanesi de bitmek üzere. İnşallah bugün ya da yarın onları da tamamlayacağız. Şu anda görüşmeleri İbrahim Bey yürütüyor. Tek niyetimiz, yapılanmanın ikinci yılında daha yüksek hedeflere ilerleyebilmek ve zirve yarışının içerisinde olabilmek."

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"BEN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR AKSİLİK YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Andre Onana ile hemen hemen her gün görüşüyoruz. Burayı çok sevdi. Biz kalmasını istiyoruz ama herkesin tabii ki kendi hayatı ve kendi planlaması var. Buna da saygı duymak lazım. Ben önümüzdeki günlerde bir aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ancak yaşanırsa da yönetim gerekeni yapar. Aynı kalitede başka bir kaleci buluruz."

"İSHAK VURAL GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

"Tsygankov ekibin beğendiği bir oyuncu, İsak Vural gündemimizde olan bir isim değil."

"AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"İşin doğrusunu söyleyeyim 7 oyuncumuzdan 5'ine teklifler var resmi olanlar da var. Biz yapılanmaya başladık amacımız zirve yarışının içinde olmak. Dolayısıyla bizim çok oyuncu satma niyetimiz yok. Gidecek olacaktır illa ki ama 1 olur 2 olur gidecekler. Felipe Augusto'ya teklif var ama netleşen bir durum yok."