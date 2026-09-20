Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi: 'Gözlerine bir şey oluyor!'

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili taraftarlara destek çağrısı yapan Doğan, kadroda eksiklerin bulunduğunu belirtirken, devre arasında gerekli takviyelerin yapılacağının mesajını verdi. Doğan ayrıca Muhammed Salah’ın şehir ve takım üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Mısırlı yıldızın genç oyuncular için önemli bir rol model olduğunu belirtti.



"Eksiklerimiz var, devre arasında tamamlarız"

Trabzonspor’un zirve yarışındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, takımın kurulmasındaki temel hedefin camiayı ve taraftarı mutlu etmek olduğunu belirterek, "Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl memnun ederiz oldu. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Devre arasında bunları da tamamlarız" dedi.

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Taraftarlardan takıma destek olmalarını isteyen Doğan, "Ben taraftardan, camiamdan ricam şu; transfer dönemine kadar bu takıma her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız, değerli oyuncularımız var. Zamanı geldiğinde gereken neyse yaparız. Hep beraber inşallah zirveyi görürüz" ifadelerini kullandı.



"Gurbetteki taraftarlarımıza galibiyet hediye ettik"

Trabzon, Rize ve Giresun başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Trabzonsporlulara da teşekkür eden Doğan, taraftarların sezon başından bu yana kulübe gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğan, "Gurbetçilerimiz sağ olsunlar sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma konusunda can-ıgönülden destek veriyorlar. Gurbette oldukları zaman Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar. Biz de bugün onlara gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu. Camiamıza yakıştı" diye konuştu.



"Salah bir dünya yıldızı"

Mohamed Salah’ın performansı ve şehirle kurduğu bağ hakkında da konuşan Doğan, Mısırlı yıldızdan övgüyle bahsetti. Salah için "Dünya yıldızı" ifadelerini kullanan Doğan, "Çok söyleyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var, mütevazı bir insan" dedi.

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"Yaylalara gitmesi tamamen kendi inisiyatifi"

Salah’ın Trabzon’a ve şehre alışma sürecine de değinen Doğan, yıldız oyuncunun yaylalara yaptığı ziyaretlerin özel bir planlama olmadığını belirtti. Doğan, "İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda güzel vakit geçiriyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan falan yok, tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtımına da katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan" ifadelerini kullandı.



"Salah, genç oyuncular için önemli bir rol model"

Trabzonspor’un genç bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Doğan, Salah’ın genç futbolcuların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Doğan, "Hep söylüyorum, çok genç bir kadromuz var. Bu oyuncuların gelişimi açısından Mohamed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Salah'a sadece bir transfer olarak bakmayalım. Salah bir şehrin vizyonuna katkı, değerli taraftarlarımıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara bir mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor" şeklinde konuştu.



"2 metre önündeki pozisyona neden kırmızı kart vermiyorsun?"

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Genç hakemlere saygı duyduklarını ifade eden Doğan, "Müsabakanın 80. dakikasında hakemin önünde bir pozisyon oluyor. Adamın ayağını kırmak için vuruyor. 2 metre önünde olan pozisyona niye kırmızı kart vermiyorsun? Pozisyon net görünüyor. Neden vermiyorsun? Herkes emek veriyor. Herkes işini yapıyor. Bu pozisyon neden görmezden geliniyor? VAR çağırdıktan sonra veriyor" dedi.



"Bu kafa ile bir yere gidemezler"

Hakemlerin sahada gördükleri pozisyonlarda karar vermeleri gerektiğini savunan Doğan, "Bu kafa ile bir yere gidemezler. Sahada gördüğünüzü verin. MHK Başkanı'nı ben defalarca istifaya çağırdım ama sayın TFF Başkanı durmasından yana. Bildiği bir şey var diyoruz" diye konuştu.

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"Trabzonspor maçlarında bu hakemlerin gözlerine bir şey oluyor"

Hakem kararlarına yönelik eleştirisini sert sözlerle sürdüren Doğan, "Bu hakemlere gözlük mü vereceksiniz veya gözlerinde bir sıkıntı mı var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu hakemlerin gözlerine bir şey oluyor. Kimseye böyle bir şey yapılmasın" ifadelerini kullandı.