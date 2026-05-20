Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray ve transfer açıklaması!

Süper Lig'de sezonu 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan başkan Doğan, transferlere dair bir parantez açtı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"FİNALE GELEN TARAFTARLARIMIZA HEDİYE HAZIRLADIK"

Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

Kupa almadan, futbolda başarılı sayılma şansın yok! Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştirilerde haklı! Taraftarımıza karşı mahcubum ve cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum.

FATİH TEKKE

Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanyaspor gibi takımlarda çalıştı. Sayın Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!

"HARCADIĞIMIZ PARALARI BİR OYUNCUDAN GERİ ALACAĞIZ"

Scout olarak Avrupa'da bile %50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Bu işin zor bu!

Trabzonspor tarihinin en çok para harcandığı sene! Bilinmeyen oyuncular 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız! Bunu da açık söyleyeyim

TRANSFER

Taraftar transfer istiyor, şov istiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. 'Bugüne kadar bunlar konuşulmuyordu, sen neden konuşuyorsun?' diyorlar. Camia her şeyi bilsin! Bir kişi üstünden ilerlenemez. Elimden geleni yapıyorum, keşke daha fazla gücüm olsa da yapsam! Dayak yenecek, bu dayağı yemek de o şehirde büyüyen birine yakışır dedik... Gülmenizde problem yok, ben de kendi halime gülüyorum arada.

ONANA

Andre Onana, genç oyuncuları yetiştiriyor çok önemli karakter. Tutmaya çalışıyoruz. Savic var. Andre Onana'yı tekrar takımda tutmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz.

GALATASARAY

Türkiye'nin en misafirperver insanı bizim insanımız. Trabzon'a dokunmayan kimse ile işleri olmaz! Dokunan; bu tepkileri görür. Daha önceki maçlarda da bununla alakalı şeyler oldu. Hepsi bir şey yaptığı için karşılık aldı! Durup dururken başka kulüple alakalı konuşmadık! Bir şey yaptılar... Zamanı gelince cevap vereceğimi söyledim ve verdim! Kulübümün çıkarları nedeniyle bunu yaptım.

MALINOVSKYI, THIERRY KARADENİZ, 6-7 OYUNCU

Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti. Fatih Tekke karara verecek. A Takımda da oynayabilir, U19'da da... 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım. Hareketli transfer dönemi olacak.

NWAKAEME'YE TEKLİF

Nwakaeme var. Çok büyük futbolcu, onu seyretmek büyük şans. Nwakame'ye teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Futbol bilgisi çok iyi. O bizim bir arkadaşımız. Takım içinde kalmasını istedik. Teknik kadroda değil, scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da falan çok ciddi bağlantıları var.