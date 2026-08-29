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Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke açıklaması!

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Fatih Tekke
Ertuğrul Doğandan Fatih Tekke açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 14:46

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke ve transfer için açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Çok önemli yıldızları kadrolarına kattıklarını belirten başkan Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile herhangi bir problemlerinin olmadığını dile getirdi.

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Ertuğrul Doğandan Fatih Tekke açıklaması

"FATİH TEKKE İLE HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Fatih Hoca, Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Olaylara daha farklı bakıyor. Bir sürü kötü hakem kararı vardı ama her hâlükârda yenilmiş bulduk. Sayın Fatih Tekke de üzüntüsünden kaynaklı, bir anlık bir karar verdi.

Tabii doğru olmadı. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi tamamıyla duygusallığından, o mağlubiyeti kaldıramayışından kaynaklı bir durum. Değerli Trabzonsporlu kardeşlerim gönlünü ferah tutabilir, bizim aramızda herhangi bir şekilde en ufak bir problem yok.

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Ertuğrul Doğandan Fatih Tekke açıklaması

"ÇOK ÖNEMLİ YILDIZLARI KADROMUZA KATTIK"

Avrupa'da tabii hiç kolay maç yok. Herkes belli bir sistem dahilinde hareket ediyor. Ama Trabzonspor'un da artık bir kadro gerçeği var, bunun da altını çiziyorum. Çok önemli yıldızları bünyemize kattık. Hedefimiz Konferans Ligi'nde zirve. Açık konuşayım, bizim bu ligde artık bu saatten sonra hedefimiz yukarılarda. Gidebileceğimiz en iyi yere gideceğiz. Ona inanıyorum ben. Kafamda bununla alakalı hiçbir soru işareti yok.

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"FORVETTE GENÇ OYUNCU OLACAK GİBİ DURUYOR"

Tabii hocama forvet beğendirmek zor. Kendisi Türkiye'nin en büyük golcüsüydü. Dolayısıyla hocamıza forvet beğendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. O da tabii iyi niyetinden, bu işi de çok iyi bildiği için çok iyi şeyler istiyor haklı olarak.

Umut vadeden, ileride Trabzonspor'a para kazandırabilecek, aynı zamanda geldiği zaman da fayda sağlayabilecek transferler için uğraşıyoruz. Onu söyleyeyim. Tecrübeli alternatifler de var ama çok iyi genç alternatifler de var. Bir aksilik olmazsa bir genç oyuncu olacakmış gibi duruyor.

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Ertuğrul Doğandan Fatih Tekke açıklaması

"TRANSFERLERİMİZDEN RAHATSIZLIK DUYANLAR VAR"

Trabzonspor'un yaptığı transferlerden rahatsızlık duyan belli bir ekip var. Gerçekte olmayan bazı şeyleri; rakamlara ve giden, gelen oyunculara da bakmadan kasıtlı olarak bu haberleri yapıyorlar.

"POTANSİYELLİ OYUNCULAR ALDIK"

İki tane genç oyuncu satıldı geçen yıl. Biz bunların yerine Aral Şimşir, Saviolo, Cabral gibi oyuncuları aldık. Yani giden gençlerimizin sayısı kadar, satış potansiyeli olan oyuncuları içeri kattık. Muhammed Salah gibi, Fabinho gibi, Malinovski gibi 3 tane; tecrübesiyle takıma önderlik yapacak, genç arkadaşların gelişimine fayda sağlayacak oyuncular getirdik.

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SALAH'IN AİDİYET DUYGUSU

Muhammed Salah'ın paylaştığı mesaj aidiyet duygusunu anlatmaya yeter.

Ertuğrul Doğandan Fatih Tekke açıklaması

"FABINHO ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜNYA YILDIZI"

Fabinho'nun çok konuşulmamasını da çok art niyetli şey yapmıyorum, bu Salah'tan sonra herhalde biraz farklı bir algı oluştu. Çok önemli bir dünya yıldızı. Brezilya Milli Takımı, son Dünya Kupası, herkes hatırlıyor. Ben bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum.

"HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Biz çok büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede bizim camiamızla, taraftarımızla birlikte olmaktan başka bir şansımız yok. Bunu yapmazsak başarılı olma şansımız yok. Yolumuz çok uzun, daha çok başındayız işin. Hedeflerimiz çok büyük. Sezon başındaki o kenetlenmiş havayı korumak durumundayız. Bu havanın bizi çok farklı bir noktaya getireceğine ben tüm kalbimle inanıyorum.

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Fatih Tekke

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