Ertuğrul Doğan'dan canlı yayında sert çıkış: 'Hakemliği bitmiştir!'

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 23:56

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından katıldığı canlı yayında hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, maçın ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak müsabakanın hakemi Arda Kardeşler için sert konuştu. 

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

"Bu akşam itibarıyla Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiş, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum."

"FUTBOL KONUŞMUYORUZ"

"Sayın Federasyon Başkanımızın gerekeni yapacağını düşünüyorum. Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Yeter! Oyuncuyu karşı karşıya gördüğü için geri dönüp durduruyor. Futbol konuşmuyoruz biz. Bu başka bir şey. Bu saatten sonra bu art niyetle alakalı net bir karar verilmiyorsa o zaman başka bir şey konuşacağız. Federasyon Başkanımızın kararı ortaya koyacağına inanıyorum. İlerisi yok. Bu saatten sonra her şey çok farklı olur çünkü."

"FUTBOLLA İŞİ KALMAMIŞTIR"

"Evine gidince çoluğundan çocuğundan utanmayacak mısın? Arda Kardeşler'in futbolla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Hakemliği bitmiştir. Bunun dönüşü yok. Son yıllarda bu kadar ahlaksızca bir duruş görülmedi."

