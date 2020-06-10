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GeriFutbol Ertuğrul Doğan: "Şampiyon olup doyasıya kutlayacağız"
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İHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Ertuğrul Doğan: "Şampiyon olup doyasıya kutlayacağız"

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, camia olarak birçok zorluğun üstesinden geldiklerini söyleyerek, "Yine geleceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah şampiyon olacağız" dedi.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor Yönetimi Kurulu tüm mesaisini takımın motivasyonunu daha da yükseltmeye odaklamış durumda. Oyuncular için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tüm imkanları seferber eden bordo-mavili yönetim, deplasmanda üst üste oynanacak olan maçlar için de gerekli önlemleri aldı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu belirterek, "Camiamızla beraber birçok zorluğun üstesinden geldik, yine geleceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah şampiyon olacağız. O gemiyi hasarsız bir şekilde limanımıza getirip, sekizinci şampiyonluğu doya doya kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan: Şampiyon olup doyasıya kutlayacağız

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