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Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu!

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#Kulüpler Birliği#Ertuğrul Doğan#Trabzonspor
Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliğinin yeni başkanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 17:09

Süper Lig kulüpleri, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ı Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olarak seçti.

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Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Ertuğrul Doğan’da karar kıldı.

Olağan Seçimli Genel Kurul’da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Koç’un yerine yeni başkan seçildi.

ALİ KOÇ: "ERTUĞRUL BAŞKANA HAYIRLI OLSUN"

Eski Başkan Ali Koç, "Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul'da da vakit geçiriyor olması Kulüpler Birliği için bir avantaj. Ertuğrul Başkan'a hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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BAKAN BAK’TAN ERTUĞRUL DOĞAN’A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde Ertuğrul Doğan’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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#Kulüpler Birliği#Ertuğrul Doğan#Trabzonspor

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