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Ertuğrul Doğan: Hiç kimse Trabzon şehrini, dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Ertuğrul Doğan
Ertuğrul Doğan: Hiç kimse Trabzon şehrini, dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 21:35

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ertuğrul Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın" dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Başkan Doğan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz" ifadelerine yer verdi

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Ertuğrul Doğan

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