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Ertuğrul Doğan: 'Gönülden istedik ama tecrübe eksikliği!'

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Trabzonspor U19
Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama tecrübe eksikliği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 21:41

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya mağlup olan U-19 Takımı için övgü dolu sözlerde bulundu.

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UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan U-19 Takımı'nda dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"TECRÜBE EKSİKLİĞİ"

"Karşı taraftaki organizasyonlar, yılların organizasyonları, 35-40 yıllık organizasyonlar. Biz daha yeniyiz, 2.5-3 yıldır emek veriyoruz. Önemli bir başarı kaydettiler. Güzel temsil ettiler. Buraya geldik, rakip Barcelona'ydı. Gönülden istedik, oyuncularımız çok istedi ama ama tecrübe eksikliği, bundan sonrası daha iyi olacaktır. Bu gençlere güvenip önlerini açmak lazım."

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"İLERİDE DAHA İYİ OLACAK"

"Sağ olsunlar. Taraftarımıza diyecek hiçbir şey yok. Biz nereye gitsek oradalar. Üzgünüz. Bizim taraftarımız futboldan anlayan insanlar. Burada yeni bir organizasyon var. İnşallah ileride daha iyi olacak."

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Trabzonspor U19

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