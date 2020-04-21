Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan'ı satmayacağız!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligin kaderini, takımın genel durumunu, yakın gelecekteki planlarını ve transfer politikasını değerlendirdi.

Ertuğrul Doğan'ın Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajın satırbaşları şu şekilde:

Herkesin kafasında aynı soru var. Ligler yeniden başlayacak mı? Başlayacaksa nasıl başlayacak? Sizin yorumunuz nedir?

Sorular herkeste aynı. Ama tabii ki sağlık durumları önemli. Virüsün dünya genelindeki durumu ne olacak bunu bilemiyoruz. Belki bir ihtimal maçların seyircisiz oynanması durumu olacak. Belki hiç oynanmayacak, o zaman federasyon bir karar vermek zorunda kalacak. Sonuçta bugüne kadar verilen bir emek var. Bu emeğin sayılmaması gibi bir durum asla kabul edilemez.

Lig oynanırsa Trabzonspor ne yapar?

Biz son haftaya lider girdiğimiz gibi bundan sonrasını da lider bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreç ile ilgili tüm planlamamız hazır. Oyuncularımız tekrar bir hazırlık kampı yaşayacak. Bizim kafamızda şampiyonluktan başka bir şey yok. Biz bu süreçteki konsantrasyonu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlısı ile kupayı Trabzon'a getireceğiz.

"Uğurcan'ı satmayacağız"

Uğurcan Çakır dünyanın en önemli 5 kalecisinden birisi. Sörloth çok yetenekli bir forvet. Şu an hiçbirinin gidişi ile ilgili düşüncemiz yok. Şampiyon yaptıktan sonra da aynı takım 3-5 yıl lige damga vuracak. Takım iyi olduğu sürece oyunculara talipler olacaktır.

Transfer politikası nasıl olacak?

Bizim Koronavirüs'ten önceki mali bütçemiz ve almayı planladığımız oyuncular hemen hemen hazırdı. Belki şimdi güncellemek zorunda olabiliriz. Ekonominin el vermediği transfer yapmak istersek veya yaparsak bizden önceki durum ortada. Biz bu hataya asla düşmeyeceğiz

Sosa ve Novak'ta sorun yok

Sosa da Novak Trabzonspor'da kalmak istiyor. Biz de onların kalmalarını istiyoruz. Rakamlar konusunda tüm görüşmeler yapıldı. Şu anda da imza attırabiliriz bir ay sonra da... Onlar bizi, biz onları sahiplenmiş durumdayız.





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