Ertelenen Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman?

Trabzonspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Süper Lig'de 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak. İşte, ertelenen Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor ertelenen maçta 11 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, şampiyonluğa giden yolda rakibini yenerek tekrar liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşen bordo-mavililer, daha sonraki hafta Medipol Başakşehir'e liderliği kaptırmıştı.

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Çimşir ile ligde 7 maçta mağlubiyet hiç yaşamazken 5 maçtan galibiyetle, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

TRABZON'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri bildirildi.

Karadeniz ekibinde Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor, Joao Pereira ve Majid Hosseini'nin durumlarının ise antrenmanların ardından netleşeceği belirtildi.

Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanın ardından kente gelerek Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, 10 Mart Salı günü hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönerek Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.