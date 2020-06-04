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Haber Giriş: 04.06.2020 - 19:35,Son Güncelleme:

Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu

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Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonalarının yeni tarihleri belli oldu.

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 17-20 Aralık,

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9-13 Aralık, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nın ise 26-29 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Yarışların formatının ve yapılacak yerlerin değişmeceği belirtildi

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