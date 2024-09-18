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Erteleme maçında Trabzonspor'un konuğu Kayserispor! 6 eksik...

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#Trabzonspor#Süper Lig#Kayserispor
Erteleme maçında Trabzonsporun konuğu Kayserispor 6 eksik...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 09:55

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Kayserispor'u misafir edecek.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde yaptığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Kayserispor

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