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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Erteleme maçında Göztepe'nin konuğu Alanyaspor! Takımda 2 eksik...

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Erteleme maçında Göztepe'nin konuğu Alanyaspor! Takımda 2 eksik...
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Süper Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde son 5 haftada yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

İlk mağlubiyetini 5 Aralık Cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor ise maç eksiği ve averajla lider durumda bulunuyor.

Cezalı durumdaki Yalçın Kayan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Lamine Gassama'nın da sakatlığı var.

- Alanyaspor'la 7. randevu

Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de 6 maça çıkan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Toplam 11 gol atıp, kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği 3 iç saha maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

 

Erteleme maçında Göztepenin konuğu Alanyaspor Takımda 2 eksik...

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