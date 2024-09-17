Erteleme maçında Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK! Statü gereği kimler yok? Hakem istatistikleri, iddaa oranları...

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GALATASARAY

Çaykur Rizespor engelini 5-0'la geçen Galatasaray, 4'te 4 yaptı ve eksik maçını tamamlayıp derbiye lider gitmek istiyor!

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech ve Mauro Icardi sakat; Victor Osimhen, Roland Sallai ve Ismail Jakobs statü gereği (erteleme maçı) Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

TD Okan Buruk eksikler sonrası hücum merkezinde Michy Batshuayi ile maça başlayacak.

Sol bekte Elias Jelert ya da Berkan Kutlu'yu görebiliriz.

Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz gibi temel parçalar değişmeyecektir.

Skoru alana kadar Gabriel Sara ve Dries Mertens'i de oyunda görürüz.

GAZİANTEP FK



Sivasspor'a 3-2 kaybederek 3 haftada 3 puanda (2M) kalan Gaziantep FK'da ise 5 isim kadroda olmayacak!

David Okereke, Badou Ndiaye, Christopher Lungoyi ve Halil Dervişoğlu statü gereği (erteleme maçı) yok. Mustafa Eskihellaç sakat.

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TD Selçuk İnan, 2 sezon önce Kasımpaşa'yı çalıştırırken Galatasaray'a rakip olmuş ve Aslantepe'den 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Okereke ve Lungoyi'nin yokluğunda hücum kanatlarında Mirza Cihan ve Deian Sorescu formaya yakın.

İlk 3 maçın tamamında kaptan olarak sahaya çıkan Alexandru Maxim, statüsünü koruyacaktır.

Kalede Sokratis Dioudis, stoperde "Bruno Viana & Enric Saborit" ikilisi olacak.

"Galatasaray - Gaziantep FK" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Eğer Galatasaray, Gaziantep FK'yı yenerse Okan Buruk, Fatih Terim'den sonra bir sezona 5/5 yaparak başlayan ikinci Türk TD olacak.

- İki takım arasında oynanan son 8 lig maçının 7'sini Galatasaray kazandı! (1 Gaziantep FK galibiyeti)

- Maçın hakemi Cihan Aydın, bu sezon 3 karşılaşma yönetti. (5 sarı kart - 2 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

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%45'lik kesim sarı-kırmızılı takımın sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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