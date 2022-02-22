Erteleme maçında Başakşehir'de 6 eksik, Konyaspor'da stoper belirsizliği! Öne çıkan iddaa...

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BAŞAKŞEHİR

Son 3 haftayı gol yemeden kazanarak geçen Başakşehir, 25 maç sonunda 43 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna Salih Uçan, Pizzi, Serdar Gürler ve Trezeguet gibi önemli eklemeler yapan turuncu-lacivertliler; bu isimlerden sadece Serdar Gürler'i Konyaspor karşısında kullanabilecek.

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle 15 Ocak Cumartesi oynanması gereken maç 22 Şubat'a ertelenmişti ve o gün maç kadrosunda olmayan isimler kurallar gereği erteleme maçında oynayamayacak.

Özellikle Trezeguet ve Pizzi hemen gol katkısına başlamıştı; bu eksikler, TD Emre Belözoğlu'nun opsiyonlarını kısıtlayan eksikler olacak. Stefano Okaka ve Deniz Türüç'ün cezalı, Mahmut Tekdemir'in sakat olduğu da unutulmasın...

Rize deplasmanına kıyasla hücumda Okaka yerine Fredrik Gulbrandsen, kanatta Trezeguet yerine Ömer Ali Şahiner, merkezde Pizzi yerine Danijel Aleksic izleyeceğiz.

KONYASPOR

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Elim bir kaza sonucu vefat eden Ahmet Çalık'ın yarası elbette kolay kolay sarılmaz ancak, Trabzon deplasmanına kadar Konyaspor'da şampiyonluk umutları devam etmekteydi.

2-1'lik yenilgi üzerine Kasımpaşa ile de 4-4 berabere kaldılar ve bu süreçte puan kaybı yapmayan Trabzonspor, zirvede puan farkını 1 maç fazlasıyla 14 yaptı...

Konyaspor'un İstanbul kafilesinde as stoper Abdülkerim Bardakcı ve erteleme zamanı kadroda olmayan Amilton yer almadı.

TD İlhan Palut, Adil Demirbağ'ın yanında, uzun süredir forma şansı bulamayan Marin Anicic'e şans verebilir; Nejc Skubic veya Oğulcan Ülgün ikilisinden birini de devşirebilir... Bu kritik tercihi maç saati öğreneceğiz.

Kanatlarda Zymer Bytyqi ve Konrad Michalak izleyeceğiz. Stoper tercihi devşirme olursa orta alanda direnci artırmak için Endri Çekiçi kullanılabilir; Amar Rahmanovic ve Amir Hadziahmetovic ile birlikte...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 11 gol)

- Konyaspor'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

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Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,69 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,78'den oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,59 iken Misli.com'da 1,68!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

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%17'lik kesim stoperdeki kritik eksik sonrası Konyaspor'un değil formda Başakşehir'in yanında...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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PSG ve Başakşehir, ırkçılığa karşı tek yürek olmuştu! Hatırlayalım...