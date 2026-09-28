×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki: 'Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ertan Torunoğulları
Ertan Torunoğullarından Aziz Yıldırımın sözlerine tepki: Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 16:20

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım'ın N'Golo Kante'nin maliyetine dair yaptığı açıklamalara, Sadettin Saran döneminde futbol şubesinden sorumlu yönetici olarak görev yapan Ertan Torunoğulları tepki gösterdi. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım'ın hedefinde Sadettin Saran döneminde yapılan harcamalar vardı. Listenin başında da Sarı Lacivertliler'in Fransız futbolcusu N'Golo Kante'nin transferi için harcanan maliyeti vardı.

Hatırlanacağı üzere ara transfer döneminin en sansasyonel transferlerinden biri olan tecrübeli futbolcunun İstanbul'a gelişi kadar aldığı maaş da hep gündem konusu olmuştu.

Gözden KaçmasınFenerbahçede devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonuFenerbahçe'de devre arası 50 milyon euroluk golcü operasyonu!Haberi görüntüle

'41 MİLYON 900 BİN EURO MAAŞ'

Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili olarak kürsüde, "Kante. 41 milyon 900 bin euro maaş ve imza. Bonservis 5 milyon, menajer 3.200, 3 daha menajer söylüyor, 6. %40 da vergi koy. %40 vergi koyacaksın. Devlet alıyor. Hepsi burada var. Hepsine çalıştım geldim. Oradan laf söyleme. ‘Kante’yi satacağım.’ diyorsun. Gel, konuşalım. Açığız." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Ertan Torunoğullarından Aziz Yıldırımın sözlerine tepki: Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım'ın Kante ile ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Torunoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Diğer oyuncular için vergi alınmıyor. Umarım ilerleyen dönemlerde halihazırda kadromuzda yer alan isimleri kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ertan Torunoğulları

BAKMADAN GEÇME!