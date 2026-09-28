Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki: 'Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var!'

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Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım'ın hedefinde Sadettin Saran döneminde yapılan harcamalar vardı. Listenin başında da Sarı Lacivertliler'in Fransız futbolcusu N'Golo Kante'nin transferi için harcanan maliyeti vardı.

Hatırlanacağı üzere ara transfer döneminin en sansasyonel transferlerinden biri olan tecrübeli futbolcunun İstanbul'a gelişi kadar aldığı maaş da hep gündem konusu olmuştu.

'41 MİLYON 900 BİN EURO MAAŞ'

Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili olarak kürsüde, "Kante. 41 milyon 900 bin euro maaş ve imza. Bonservis 5 milyon, menajer 3.200, 3 daha menajer söylüyor, 6. %40 da vergi koy. %40 vergi koyacaksın. Devlet alıyor. Hepsi burada var. Hepsine çalıştım geldim. Oradan laf söyleme. ‘Kante’yi satacağım.’ diyorsun. Gel, konuşalım. Açığız." ifadelerini kullanmıştı.

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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım'ın Kante ile ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Torunoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Diğer oyuncular için vergi alınmıyor. Umarım ilerleyen dönemlerde halihazırda kadromuzda yer alan isimleri kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz." ifadelerine yer verdi.