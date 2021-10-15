Ertan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında?

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1983’te İstanbul’da doğan Ertan Balaban, eğitimini ABD’nin Indiana kentinde bulunan Ball State Üniversitesi’nde tamamladı ve işletme bölümünden mezun oldu. Ball State Üniversitesi’nde ‘Mixed Martial Arts’ bölümünü kuran Balaban, aynı yıl içerisinde bu alanda dersler vermeye başladı. 2006’da Ball State Üniversitesi’nin işletme bölümünden (Miller College of Business) mezun olduktan sonra, kampüs içinde bir spor salonu açarak girişimcilik hayatına ilk adımını attı. Balaban’ 2007 yılında Türkiye’ye dönmesiyle birlikte bu disiplinleri devam ettirmek istedi ve bu spor alanında bir öncü haline geldi.

2011 yılında takımını Balaban JiuJitsu takımı olarak adlandıran Balaban, Avrupa’nın lider MMA organizasyonu olan WFC ile bir anlaşma imzaladı ve rakibini 50 saniyede kilit pozisyonuna alıp ‘Mata Leon’ boğuşu ile maçını kazandı.

2013’te son dövüşünü dünyanın en büyük global organizasyonlarından biri olan Glory World Series’de gerçekleştiren Balaban, 6-2-0’lık bir rekor ve maç sonunda eşine ettiği evlenme teklifi ile kariyerini sonlandırdı. Balaban, kişisel ihtiyaçları ile beraber takımının ihtiyaçlarını da önemseyerek bir güç ve kondisyon merkezi açma fikri edindi.

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Crossfit Balaban kapısını ilk kez 2013 yılında Ataşehir, İstanbul’da açtı ve 4. Levent’te bulunan ikinci ve Suadiye daha sonra Fenerbahçe’de yer alan üçüncü şube ile büyümeye devam etti. Aynı zamanda 2016’da Kuzey Kıbrıs’ta bir Franchise açtı. Crossfit Balaban, 2018 yılında konsept değiştirerek marka adı ‘Balaban Solid Sports’ oldu ve bu konuda bilinen bir marka olma yolunda ilerledi.

Atos Jiu-Jitsu’da siyah kuşak sahibi olan Ertan Balaban, aktif olarak işletmeci kariyerine ve girişimciliğe devam etmekle beraber, 2020 senesinde TRT Belgesel için çekilen ‘Bir Dövüşcünün Dünya Maceraları’ isimli belgeselde sunuculuk yapmaktadır.