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GeriFutbol Ersun Yanal'dan zemin eleştirisi: "Hiç memnun değiliz"
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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan zemin eleştirisi: "Hiç memnun değiliz"

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Ersun Yanal'dan zemin eleştirisi: "Hiç memnun değiliz"
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la karşılaşan Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Stat zemininin problemli olduğuna dikkat çeken Yanal, "Zemin kötü, zeminden çok çekiyoruz. Hiç memnun değiliz. Antalya'ya 1,500 takım geliyor, onların zemini güzel ama bizim zemin problemli. Alt yapı problemi var, onlar giderilirse, dünyanın en güzel zemini olur. Kırılganlık vardı, bu direnci arttırmak gerekiyordu. 6 maçta 2 puan ortalaması yakaladık. Bunun üstüne de çıkabiliriz. Transfer tahtası kapalı olan tek takımız. Gençleri doğru zamanda vitrine çıkarırsak, Antalyaspor ve Türk futbolu kazanacak." dedi.

Ersun Yanaldan zemin eleştirisi: Hiç memnun değiliz

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