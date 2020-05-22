Ersun Yanal'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Four Four Two'ya konuştu. Deneyimli teknik adam liglerin geleceği ve sarı lacivertliler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 12 Haziran tarihinde kulüplerle liglerin anlaşıldığı açıklaması hakkında konuştu.

"Her şeyin bilimle başlaması ve ilerlemesine inanan bir spor adamı olarak, bu konuda bilim insanlarının düşüncelerinin belirleyici olması gerektiğini düşünüyorum. 'Sorumluluk TFF'dedir.'' gibi bir bilim kurulu görüşünü bu kadar önemli bir konu için yeterli görmüyorum. Olayın bir diğer tarafı da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bakış açısıdır, ki o da ayrı bir tartışma konusudur."

"Bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa..."



"Fenerbahçe benim için, iyi bilindiği gibi çok özel bir camia. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı. Onların bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa, ben hep orada oldum. Bundan sonra da olacağım. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum."

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