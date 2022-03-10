Ersun Yanal'dan Şenol Çorlu'nun iddialarına cevap: "Ferdi Kadıoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'yı ben oynattım"

Haberin Devamı

Fenerbahçe altyapısında görev yapan ancak son yıllarda aktif bir pozisyonu olmayan Şenol Çorlu'nun geçtiğimiz günlerde "Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve İsmail Kartal gibi yerli hocalardan destek görmediniz mi?" sorusuna "İsim zikretmek istemiyorum. Onların olduğu dönem ilgiden yoksunduk." dedi.

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda 2013-2014'te görev yapan, Aralık 2018'de ise sarı-lacivertlilerde ateşten gömlek giyerek ikinci dönemini Mart 2020'ye kadar sürdüren, çeşitli takımlarda çok sayıda genci Türk futboluna kazandıran Ersun Yanal, bu iddialara ilişkin olarak Haber Global'e konuştu.

Çorlu'nun iddialarını elindeki verilerle cevap veren Ersun Yanal, her iki döneminde de altyapıya ve oradaki oyunculara nasıl değer gösterdiğini anlattı.

Yanal o dönemi şöyle anlatıyor:

Haberin Devamı

'Haftanın en az iki-üç günü profesyonel takımın tüm taktik antrenmanlarına U19 Takımı katılırdı. Altyapı takımlarının antrenörleri de antrenmanda yer alırdı ki oyuncularını görsünler. Bu sırada bu gençler fiziksel olarak hem A Takım seviyesinde antrenman yaparlar hem de tecrübeli abilerinden profesyonellik anlamında çok şey öğrenirlerdi. Nisan ayında şampiyonluğa ulaştığımız o sezonda hem sezon başı Topuk Yaylası hem de devre arası Antalya kampına A2 Takımı'ndan oyuncular katıldı. En az 65 antrenmanımıza genç oyuncular çıktı. O takım bizle yaptığı antrenmanların meyvesini de A2 Futbol Ligi'ni şampiyon olarak aldı.'

AYNI OTELDE KAMP YAPILDI

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde de altyapıdaki oyunculara ne kadar önem verdiğini 'Aynı otelde kamp yaptık, tüm antrenmanlarımıza katıldılar' sözleriyle ortaya koyuyor.

2018-2019'un devre arası kampında A Takım ile 19 Yaş Altı Takımı Antalya'ya da aynı otelde kamp yaptı. Yanal ve ekibi için bu da yeterli değildi. Genç oyuncular o sezon Yanal göreve geldikten sonra en az 75 antrenmana A Takım'la çıktı.

Bu verilere dikkati çeken Yanal, 21 Yaş Altı Takımı'nın da haftada en 2 ya da 3 defa Samandıra'ya gelerek A Takım'la yan yana antrenman yaptığını, çalışmanın sonundaki taktik antrenmana ise genç oyuncuların da katıldığını vurguladı.

Haberin Devamı

Yanal, 'Antrenmandan sonra da ayrı bir tutum olmazdı. A Takım futbolcuları ve teknik ekip ile altyapıdan bize katılan takım beraber yemek yerdi. Haftanın diğer antrenmanlarına da isteğimiz doğrultusunda bazı altyapı oyuncularını A Takım çalışmalarına davet ederdik. Yine Antalya kampını bizle beraber yaptılar. Sezon başı Topuk Yaylası kampımızı da 19 Yaş Altı Takımı'yla aynı anda yaptık. Oradan da 5 gencimizi A Takıma aldık.' ifadelerini kullandı.

AUDI CUP'A BAKSINLAR

Her iki görev süresince birçok genç oyuncuyu A takıma aldığını hatırlatan Yanal, kendi döneminde Fenerbahçe'nin Bayern Münih ve Real Madrid'le Almanya'da karşılaştığı Audi Cup'a dikkati çekti.

Haberin Devamı

Temmuz 2019'daki dev turnuvanın kadrosunda Ersun Yanal tarafından genç oyuncular 21 yaşındaki Oytun Özdoğan, 19 yaşındaki Yusuf Mert Tunç, 18 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 20 yaşındaki Batuhan Yılmaz, 18 yaşındaki Abdülcebrail Akbulut, 21 yaşındaki Murat Sağlam ve 18 yaşındaki Okan Turp'u aldı.

Yanal altyapıya verdiği önemi 'Sadece Audi Cup için Almanya'ya götürdüğüm gençlere bakmaları yeterli.' diyerek özetledi.

FERDİ VE MUHAMMED'E İLK SÜREYİ VEREN YANAL

Ersun Yanal, bu sezon performansıyla dikkati çeken ancak devre arasında Giresunspor’a kiralanan genç yetenek Muhammed Gümüşkaya ile yıldızı parlayan Ferdi Kadıoğlu'na ilk güvenen teknik adam olarak ön plana çıkıyor.

Haberin Devamı

Başarılı teknik direktör, 'Ferdi ben göreve gelmeden kadroya bile alınmıyordu, Muhammed'i de altyapıdan çıkartıp ilk biz oynattık' diyerek genç oyunculara verdiği önemin altını çizdi.

Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde altyapıdan çıkarttığı Muhammed Gümüşkaya'ya ilk profesyonel maçında forma veren isim. Yanal, Muhammed'i 18 yaşındayken kadroya almaya başladı ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürdü.

Tüm Fenerbahçelilerin hayranı olduğu Ferdi Kadıoğlu, 2018'de transfer edildiğinde Ersun Yanal göreve gelene kadar A takımda bir dakika bile süre almamıştı.

Genç oyuncuyu kupada Giresunspor karşısında süre vererek sarı-lacivertli formayla tanıştıran Yanal, 2019-2020'de ise genç oyuncuyu ligde şans vermeye başladı ve Ferdi adından söz ettirdi.

Haberin Devamı

Tecrübeli teknik adam döneminde Antalya ve Topuk Yaylası kampının yanı sıra Samandıra'daki birçok antrenmanda da onlarca genç oyuncu A Takım'la çalışma fırsatı yakaladı.