Ersun Yanal'dan Muriqi'ye sarı kart terapisi!

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in, sarı kart cezası sınırında çıktığı son iki maçta tutuk oynaması ve gol atmaması teknik heyeti harekete geçirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal, yarın oynanacak A.Gücü maçında sarı kart görüp G.Saray derbisinde oynayamama endişesi yaşayan Kosovalı futbolcuyu psikolojik açıdan rahatlatmak için hafta boyu özel görüşmeler yaptı.

Yanal ayrıca bütün oyuncularından A.Gücü maçına konsantre olmalarını isteyip, “G.Saray derbisine kayıpsız çıkmalıyız” uyarısını yaptı.





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